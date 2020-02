Inter-Ludogorets, via libera dalla UEFA: si gioca a San Siro a porte chiuse. Manca solo l’annuncio

La UEFA, in definitiva, ha fatto in poche ore quello che la Serie A – per le partite di sua competenza – non ha voluto fare: chiudere, cioè, le gare al pubblico ma almeno garantire la disputa delle partite senza scompaginare gli assetti di campionati e tornei. E’ così che Inter–Ludogorets, con tutta probabilità, dovrebbe disputarsi regolarmente giovedì prossimo e regolarmente a San Siro, col solo dettaglio che le porte dello stadio saranno chiuse al pubblico. E’ il prezzo da pagare per osservare il calendario senza intoppi, con un occhio di riguardo alla faccenda del virus che – in Lombardia e non solo – ha già fatto registrare i primi casi acclarati di contagio.

Per la cronaca, ancora non c’è l’annuncio ufficiale della gara a porte chiuse: ma, come scrive gazzetta.it, questo dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La UEFA ha vagliato tutte le possibilità (inclusa quella di disputare la partita su campo neutro, con l’incognita, a questo punto, del pubblico), ma alla fine pare abbia propeso per far giocare la partita a San Siro, ma – come detto – a porte chiuse. A differenza del pallone nostrano, che ha preferito chiudere quasi tutti i battenti, lasciando – ora – seri dubbi sulle date dei recuperi.

