CdS – Inter-Ludogorets, nerazzurri in campo con le seconde linee: i rebus da sciogliere sono in attacco

Le incognite sono diverse, e allora meglio aggrapparsi alle certezze: sono quelle a cui Antonio Conte si affida per delineare – nella sua mente – almeno parte della formazione che scenderà in campo giovedì prossimo contro il Ludogorets. Una formazione rimaneggiata, beninteso, come scrive oggi il Corriere dello Sport: con l’Inter che ripartirà da Ranocchia al centro della difesa, da Moses e Biraghi sulle fasce, da Borja Valero in mezzo al campo e dalla probabile presenza di Barella titolare sia contro i bulgari che contro la Juventus.

Per il resto, la formazione è ancora un’incognita: peserà l’allenamento che Conte svolgerà oggi alla Pinetina con la squadra al completo (ieri si sono allenati solo gli infortunati), ma qualche ipotesi già c’è: difficile vedere Handanovic in campo per una prova generale in vista della Juventus (il portiere lavora per esserci esclusivamente per il derby d’Italia, e su questo filtra un certo ottimismo). Gagliardini, forse, potrà essere portato in panchina mentre Sensi è più indietro. Ma i crucci maggiori riguardano l’attacco: con Lautaro Martinez squalificato, in avanti dovrebbe ritrovare spazio Sanchez. Da capire da chi sarà affiancato: Lukaku potrebbe finire in panchina con vista Juventus, e lo stesso dovrebbe essere per Eriksen (l’idea era farlo giocare dietro al cileno). Esposito dovrebbe farcela per una panchina, mentre non è escluso che venga data una possibilità a Vergani, attaccante della Primavera. Anche perché lo 0-2 dell’andata lascia un po’ più margine di rotazione: di rotazione, non di rilassamento.

