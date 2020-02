Inter-Ludogorets, Ranocchia (Sky): “Senza tifosi è dura, non siamo abituati. Inter-Juventus? E’ “LA” partita!”

Ed a proposito della prossima sfida ai bianconeri, Frog afferma: “Ce la giochiamo come una partita che vale 3 punti. Sappiamo che Juventus-Inter è la partita in Italia, affrontiamo una grande squadra. Noi ci proveremo di sicuro e la giochiamo come una partita che vale tre punti. In Italia è la partita: affrontiamo una grande squadra ma ci proveremo al massimo. Porte chiuse? Bisogna vedere durante la partita, ma con o senza pubblico è sempre speciale. L’atmosfera delle grandi partite è sempre importante, ma non mancherà perché affrontiamo la Juventus”.