Inter-Ludogorets, accesso vietato anche alla stampa. Lega al lavoro per una parziale apertura in campionato

Se si sta già lavorando per un ritorno alla normalità a partire dal derby d’Italia di domenica sera quando le porte dell’Allianz Stadium di Torino potrebbero aprirsi per consentire ai tifosi di assistere dal vivo al match tra Juventus e Inter, almeno per questa sera a San Siro vi sarà un panorama desolante. Oltre ai tifosi, infatti, l’accesso è stato negato anche alla stampa, ad eccezione chiaramente dei broadcaster che hanno i diritti sull’Europa League e dovranno trasmettere l’incontro.

Le stesse disposizioni, come riferito da La Gazzetta dello Sport, varranno per il prossimo turno di campionato, negli stadi soggetti a limitazioni. La Lega, però, sta cercando in questo caso di ottenere una parziale apertura delle tribune stampa, per garantire l’accesso allo stadio al maggior numero di operatori dell’informazione. Anche per la Federazione nazionale della stampa e l’Unione Stampa Sportiva Italiana “l’accesso ai soli operatori di ripresa è una inaccettabile limitazione del diritto di cronaca”.

