Inter-Ludogorets, Stoyanov ci crede: “Dobbiamo segnare subito. Coronavirus? Non siamo preoccupati”

Poco più di 24 ore alla sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets. In un San Siro vuoto a causa dell’emergenza Coronavirus, i nerazzurri partiranno dallo 0-2 dell’andata e soprattutto con il pensiero rivolto al big match di domenica sera contro la Juventus a Torino.

Ai microfoni di fatki.bg il portiere del club bulgaro Vlado Stoyanov cerca di caricare la squadra e ci crede: “Facendo un gol subito la tensione passerà sull’Inter. Nel calcio non esistono cose impossibili. Coronavirus? Non abbiamo nessun timore, stiamo facendo un percorso rigido visto che abbiamo figli e mogli a casa. Spero non ci siano sorprese e ci concentreremo sul match”.

