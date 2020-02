Inter-Ludogorets, Terziev: “Scesi in campo con onore: non dimentichiamo il valore del nostro avversario”

Suo il tocco decisivo che ha beffato il numero uno del Ludogorets sul tiro di Biraghi, permettendo così ai nerazzurri di pareggiare. Nel post gara di Inter-Ludogorets, Georgi Terziev, secondo quanto riportato da topsport.bg,ha analizzato così il match di San Siro giocato contro la formazione di Conte.

“Penso che abbiamo giocato una buona partita – dice Terziev – contro una squadra molto forte. Non dobbiamo dimenticare contro chi abbiamo giocato. Siamo arrivati qui per giocare per il nostro onore e credo che abbiamo dato il massimo in campo. Porte chiuse? Brutto giocare di fronte ad uno stadio vuoto. Ora concentrati per campionato e coppa”

