Europa League, Inter-Ludogorets si giocherà: sarà in campo neutro o a porte chiuse?

L’emergenza Coronavirus ha colpito la Lombardia e portato al rinvio della gara tra Inter e Sampdoria, ma non solo. Molti sono in attesa di capire se la sfida di Europa League, contro il Ludogorets, si giocherà, in particolare il club e i tifosi bulgari che dovranno affrontare, se possibile, una trasferta.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, in qualsiasi modo si evolva l’emergenza, la gara di giovedì si giocherà. Ad affermarlo è una fonte qualificata del calcio internazionale. Se i provvedimenti presi dal governo persisteranno e non venisse adottata la formula delle porte chiuse, l’evento verrà spostato in campo neutro. La UEFA è in continuo contatto con le autorità italiane e i responsabili dei due club.

