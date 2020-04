“23 malati su 25”, l’Inter prende le distanze da Lukaku: Romelu ripreso dalla società. La ricostruzione del club

Le parole pesanti rilasciate ieri da Lukaku, in una diretta Instagram, non sono passate inosservate e hanno praticamente fatto il giro del mondo. Dichiarazioni che non sono state accolte positivamente dall’Inter: la dirigenza nerazzurra non vuole entrare in polemica con un proprio giocatore, non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale ma prende le distanze da quanto dichiarato dal proprio numero 9.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku è stato ripreso dalla società. La ricostruzione è confusa, contro il Cagliari Skriniar esce dopo 17′ e il report medico parla da subito di stato influenzale, già noto alla vigilia, ma è stato lo slovacco a spingere per giocare ad ogni costo.

Contro la Fiorentina sono tre out per sindrome influenzale (De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio), da allora l’Inter fa notare che l’unico altro caso di influenza è quello che costringe Bastoni a saltare la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. La dirigenza nerazzurra fa presente che non si è mai presentata la situazione descritta da Lukaku con 23 malati su 25.

