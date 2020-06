GdS – L’Inter spera nei gol di Lukaku per tornare in alto: contro le medio-piccole è dominante

Dopo aver smaltito l’eliminazione cocente dalla Coppa Italia, l’Inter si appresta a tornare in campionato nel match di domenica sera in cui sarà fondamentale ottenere i tre punti nel recupero della 25esima giornata contro la Sampdoria per riportarsi a -6 dalla vetta in classifica. Il calendario vedrà poi Sassuolo, Parma, Brescia e Bologna, tutte formazioni sulla carta abbordabili in cui l’Inter si aspetta soprattutto un grande Romelu Lukaku come nel girone dell’andata.

L’attaccante belga contro le medio-piccole squadre fa in assoluto la differenza: le difese hanno dimostrato di temere la sua fisicità che in un campionato come il nostro rappresenta un fattore in più. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, fra il 20 ottobre (Sassuolo) e il 2 novembre (Bologna) segnò sei gol in quattro partite, una rete ogni ora, puntale come il rintocco di una campana.

La prova deludente di Lukaku contro il Napoli era in preventivo, visto che dal punto di vista fisico uno con la sua stazza ha bisogno sempre di qualche partita in più prima di portare al massimo i giri del motore. Una volta ingranato, però, il belga dovrà fare la differenza anche contro big, perché se l’Inter vuole ancora aggrapparsi all’ultimo granello di speranza per la corsa scudetto, dovrà passare soprattutto dalle sue reti (aspettando il vero Lautaro…).

