Inter, Lukaku è la tua arma in più: il belga verso un record

Ce ne siamo accorti fin dal suo primo impatto con il pianeta Inter: Romelu Lukaku è un vero e proprio trascinatore, e lo sta dimostrando sotto le direttive di Antonio Conte. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Manchester United è vicinissimo al proprio record di marcature stagionali: a Lukaku mancano solamente quattro gol per eguagliare le 27 reti della sua prima annata ai Red Devils.

Per il centravanti belga, la continuità non è mai stata un problema: lo sta dimostrando nella sua prima stagione in Italia, dove ha raggiunto le 18 partite consecutive da titolare, 25 in tutte le competizioni prima della sfida bulgara al Ludogorets. Anche lì, comunque, si è fatto sentire: sua la rete del definitivo 0-2, che aveva già ampiamente archiviato la pratica per il passaggio del turno.

Il rimpianto principale, senza dubbio, si chiama Barcellona: al Camp Nou, infatti, Lukaku non è riuscito ad essere parte della contesa ai blaugrana, togliendo un’importante arma all’arsenale nerazzurro. Ora però, per il rush finale della stagione meneghina, ci si attende il miglior 9 possibile: palla a te Romelu, il record è alla tua portata.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!