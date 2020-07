Inter, esami strumentali per Lukaku: il punto sulle sue condizioni fisiche. Conte non dovrebbe rischiarlo col Toro

La notizia principale è questa: Romelu Lukaku non ha alcuna lesione importante. Ed è il primo – e forse unico – motivo per cui tirare un sospiro di sollievo, dopo che il calciatore belga sembrava aver accusato un infortunio che poteva essere più grave del previsto. E invece, gli esami strumentali cui l’attaccante si è sottoposto nella giornata di oggi hanno evidenziato come non siano presenti particolari lesioni e come il giocatore sia sostanzialmente integro.

A riportarlo è gazzetta.it, che dà anche conto di come, tuttavia, il giocatore dovrebbe comunque essere risparmiato da Antonio Conte in occasione della gara contro il Torino di lunedì sera – anche per evitare di aggravare comunque i fastidi fisici di Lukaku – per poi riaverlo a disposizione a partire dalle gare successive. L’evoluzione delle sue condizioni fisiche sarà comunque valutata dallo staff medico nerazzurro nelle prossime ore. Oggi Lukaku svolgerà una seduta d’allenamento differenziata.

