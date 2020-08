Che numeri per Lukaku! Meglio di Messi e Mbappé, solo Lewa e CR7 segnano di più. E il confronto con Icardi…

31 gol in stagione, 9 reti consecutive siglate in Europa League (nessuno come lui). Romelu Lukaku sta trascinando l’Inter in Germania verso la conquista di un titolo che manca in casa nerazzurra da 9 anni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport al belga sono bastate le partite contro il Getafe e lo Shakhtar per far capire agli avversari chi comanda in Germania. Dallo Slavia Praga al Bayer Leverkusen, cioè da fine novembre all’11 agosto, il belga ha segnato in 6 partite internazionali consecutive dei nerazzurri.

Ma non ci sono solo i gol: Lukaku è tanto altro, gioca una valanga di palloni, dimostrandosi ancora una volta un pivot capace di assistere i compagni e sfondare gli avversari diretti.

Dati alla mano ci si accorge che in Europa Lukaku ha gli stessi gol di Messi e Sterling, uno in più di Mbappé e undici più di Icardi. Gli unici a fare meglio sono stati fin qui Lewandowski e CR7.

Il polacco del Bayern Monaco comanda con addirittura 53 gol in 44 partite, segue poi il portoghese della Juventus con 37 gol in 46 partite totali: CR7 è secondo anche per gare in gol, 29. Poi arriva la zona Lukaku, subito dopo Timo Werner: con il Lipsia il tedesco è arrivato a 34 reti, segnando in 21 partite.

Per Lukaku la semifinale di Europa League sarà la sua partita numero 50 della stagione e già in 24 è riuscito ad andare a segno. Insomma, una volta su due la butta dentro. Alle sue spalle l’ex Manchester United ha lasciato per ora Kylian Mbappé (30 gol) mentre ha battuto tre star che sono già in vacanza: Karim Benzema, 27 gol con il Real Madrid, Harry Kane, 24 con il Tottenham eMohamed Salah, 23 con il Liverpool.

