Lukaku da record: contro il Cagliari la quinta doppietta stagionale. Romelu ha segnato quanto il Milan!

Quella contro il Cagliari è la quinta doppietta stagionale di Romelu Lukaku: il centravanti belga, dopo Sassuolo, Bologna, Genoa e Napoli, si è ripetuto anche contro la squadra rossoblu di Rolando Maran nell’ottavo di Coppa Italia che si è giocato ieri a San Siro vinto dai nerazzurri con un netto 4-1.

Numeri importanti per l’ex Manchester United, a quota 18 reti in 25 partite fin qui disputate in stagione. Numeri che testimoniano come Conte abbia vinto la sua scommessa estiva: dopo un primo periodo di adattamento al calcio italiano e dopo aver recuperato una forma fisica smagliante, Lukaku è riuscito a far innamorare i tifosi nerazzurri a suon di gol.

C’è una curiosità che lega Lukaku e il… Milan: il numero 9 dell’Inter ha fin qui realizzato tra Serie A, Champions League e Coppa Italia gli stessi gol (18) realizzati dai cugini rossoneri in stagione.

