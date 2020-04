TS – Inter, certezza Lukaku! Più gol di Ronaldo al primo anno: è il leader designato da Conte

I numeri lo confermano: neanche Ronaldo il Fenomeno aveva fatto così bene in termini realizzativi al suo primo anno con la maglia dell’Inter. Questo non significa assolutamente che Romelu Lukaku sia forte quanto l’ex attaccante brasiliano, perché in quel caso sconfiniamo in un territorio talmente distante e riservato a pochi eletti che sarebbe ingiusto un confronto con qualsiasi altro attaccante. Ma i numeri, quantomeno, servono per dare l’idea dell’impatto del centravanti belga.

Lukaku, infatti, in 35 partite ufficiali è già arrivato a quota 23 reti (17 dopo 25 giornate), mentre Ronaldo alla sua prima stagione aveva 16 gol nelle prime 25 gare, chiudendo in campionato con 25 reti. Il belga si è già consacrato come miglior attaccante della storia recente dell’Inter come bottino di gol nella sua stagione di esordio in nerazzurro. Solo Meazza e Nyers, ma parliamo delle annate ’29-30 e ’48-49, ovvero un altro calcio, fecero meglio nelle prime 25 giornate segnando rispettivamente 25 e 20 gol.

Come sottolineato dall’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, da Lukaku l’Inter partirà il prossimo anno. Tra il rientro di Sanchez al Manchester United, le sirene spagnole su Lautaro Martinez ed una possibile esperienza in prestito di Sebastiano Esposito, Conte sa che già che potrà fare affidamento al 100% sull’attaccante belga. D’altronde la scorsa estate era arrivato a Milano proprio su richiesta del tecnico leccese che appena sbarcato lo aveva battezzato come leader dello spogliatoio nerazzurro.

