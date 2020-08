Lukaku sulle orme di Ronaldo: quattro gol e la coppa per emulare la sua prima stagione all’Inter

Romelu Lukaku come Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano nella stagione d’esordio in maglia nerazzurra siglò 34 gol, andò vicino allo scudetto della famosa collisione con Iuliano e vinse a fine anno la Coppa Uefa.

Lukaku fino ad ora ha realizzato 30 reti, è andato vicino allo scudetto terminando a -1 dalla Juventus ed è in piena corsa per l’Europa League.

All’appello mancano quattro reti per pareggiare i numeri da fenomeno e una coppa per rinverdire i fasti di quel 1998. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il paragone Lukaku-Ronaldo si intreccia tra numeri e ricorsi storici.

Il Fenomeno dai quarti di Coppa Uefa 1997-1998 realizzò dai quarti in poi ben 4 gol, gli stessi che mancano a Big Rom. Al brasiliano toccò lo Schalke, al belga un’altra tedesca come il Bayer Leverkusen.

Ronaldo in campo era energia, talento, velocità, conduzione di palla. Il talento di Lukaku non è esteticamente ed emozionalmente paragonabile a quello del Fenomeno, ma è stato altrettanto pesante per l’Inter. La vittoria finale in Europa League potrebbe consacrare un legame tra i due davvero particolare.

