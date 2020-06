Inter, lutto al braccio contro la Sampdoria in memoria di Corso

L’Inter scenderà in campo contro la Sampdoria con il lutto al braccio per la scomparsa di Mario Corso. È quanto si apprende attraverso il sito ufficiale dei nerazzurri che hanno scelto di omaggiare così uno dei calciatori simbolo della Beneamata. “Una delle più grandi leggende della storia del Club”, si legge nel comunicato, diffuso solo pochi minuti fa dalla società nerazzurra.

Questo il comunicato diffuso dall’Inter: “In occasione di Inter-Sampdoria, in programma domenica 21 giugno alle 21:45 allo stadio ‘Meazza’, prima del calcio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Mario Corso, scomparso nella giornata di sabato, e per tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. L’Inter disputerà il match indossando il lutto al braccio per commemorare una delle più grandi leggende della storia del Club”.

