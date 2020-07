Inter, le maglie 2020/2021 sono pronte al debutto: fissate le date

Ieri l’Inter ha ufficializzato la seconda maglia per la stagione 2020/2021, anche questa dal design rivoluzionario. Il colore di base torna ad essere il bianco, accompagnato da una grafica a scacchi nerazzurra che nelle idee del club vuole rappresentare la community della città di Milano.

Una scelta che non è stata apprezzata tanto dai tifosi che si sono scatenati sui social. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la maglia sarà in vendita dal 22 luglio e sarà indossata per l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta. La prima invece debutterà la prossima settimana: esordio il 28 luglio contro il Napoli.

