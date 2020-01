Inter, Manganiello è una garanzia. Errori enormi, polemiche infinite: e nessuna vittoria…

Sono solo tre, è vero, le partite che Gianluca Manganiello, classe 1981 da Pinerolo, ha diretto con l’Inter in campo. Tra queste, però, i risultati maturati sono sotto gli occhi di tutti: un pareggio e due sconfitte, di cui una in casa. Il direttore di gara, inoltre, è riuscito a rendersi protagonista in ben due di queste tre, compiendo errori macroscopici ed arbitraggi senza senso che hanno generato, inevitabilmente, polemiche infinite.

Tralasciando Chievo-Inter 2-1, partita ininfluente dell’ultima giornata del campionato 2013-2014, Inter-Parma 0-1 dell’anno scorso e Inter-Cagliari 1-1 terminata pochi minuti fa sono stati l’emblema di come un arbitro non dovrebbe dirigere una partita. Col Parma, fu Luciano Spalletti ad assistere in primis ad una mancata espulsione per Stulac a causa di un brutto fallo su Gagliardini, ma soprattutto ad un fallo di mano sulla linea di Dimarco (al tempo al Parma) e ad un fuorigioco sul gran gol dello stesso Dimarco.

Quest’oggi, invece, l’arbitraggio è stato incoerente, protagonista di scelte prese in maniera opposta nelle diverse situazioni e di tanti, tantissimi falli non fischiati ai danni, soprattutto, di Lukaku e Lautaro Martinez. Lo stesso Lautaro, per questi motivi, ha perso la testa e, nel finale, a fronte dell’ennesimo contatto ai suoi danni non punito, si è reso protagonista di una protesta eccessiva che ne ha causato l’espulsione. La probabile conseguenza a cui Conte dovrà far fronte sarà una squalifica prolungata ai danni dell’argentino, con possibile assenza sia nel derby che nel match dell’Olimpico contro la Lazio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!