Marani su Eriksen: “Non mi è piaciuto a Udine. Ma il giocatore non si discute, giocherà dietro le punte”

Udinese-Inter è stata la primissima partita da titolare in nerazzurro di Christian Eriksen. Il danese ha giocato circa 60 minuti, per di più, in una posizione del campo ibrida e contro un avversario decisamente in salute. La fase di adattamento, come ha detto lo stesso Antonio Conte, è iniziata, ora però tutto l’ambiente Inter si aspetta anche qualche colpo da fuoriclasse dallo stesso ex Tottenham.

A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Matteo Marani:“Eriksen? Non mi è piaciuto contro l‘Udinese. Ma non c’è niente di male, ci può stare. Viene da un periodo in cui ha giocato meno del solito con il Tottenham, deve trovare la giusta collocazione con Antonio Conte. Il gioco dell’Inter era diventato prevedibile, ora con Eriksen avrà alternative a cominciare dai suoi gol da fuori e dai gol con le sue punizioni. Non si può discutere come giocatore, Conte gli troverà la posizione corretta che credo sarà dietro le due punte. Anche le punte, quindi, cambieranno il loro modo di giocare e lo miglioreranno, si tratta solo di trovare l’assetto ideale”.

Il prossimo turno di campionato vedrà la beneamata contro il Milan, un derby che diventa di importanza cruciale visto che i nerazzurri devono inseguire la Juventus e tenere d’occhio anche la Lazio. L’appuntamento è alle 20.45, Eriksen, oltre ad esserci, dovrà stupire.

