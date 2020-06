Inter-Sampdoria, i nerazzurri e il minuto di silenzio per la scomparsa di Mario Corso: “Rimarrai nella leggenda”

Ha sconvolto e colpito molti, nella giornata di ieri, la morte di Mario Corso, ex calciatore e bandiera della Grande Inter, nerazzurro dal 1957 al 1973, sul quale, nelle ultime ore, è stato detto e scritto di tutto, per ricordarlo dopo la notizia della scomparsa all’età di 79 anni. L’Inter, prima del calcio d’inizio della sfida di questa sera contro la Sampdoria – la prima di campionato dopo la gara di Coppa Italia contro il Napoli – ha deciso di omaggiare il proprio ex calciatore e allenatore con un minuto di silenzio, celebrato anche sul profilo Twitter ufficiale del club.

Questo scrive l’Inter sui suoi canali ufficiali: “Ci sono delle persone destinate a rimanere nella leggenda, campioni eterni e talenti unici di cui è impossibile non innamorarsi – si legge – Ciao Mario, ci mancherà tutto di te”.

