Inter, Matic proposto in Serie A: tre club su di lui con i nerazzurri che valutano alternative

E’ stato seguito dall’Inter nelle settimane che hanno preceduto il mese di gennaio della Beneamata, con i nerazzurri protagonisti sul mercato per essersi assicurati la firma di Christian Eriksen dal Tottenham. Entro la prossima estate saranno invece tantissimi i calciatori liberi di accordarsi con nuovi club dopo essersi svincolati a parametro zero per il mancato rinnovo del loro contratto. Uno di questi è Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United in uscita dai Red Devils.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’agente del calciatore avrebbe infatti proposto il serbo a tre diversi club italiani. Mentre il Milan avrebbe detto di no immediatamente ad una possibile firma del calciatore, la Juventus ha scelto di rinviare eventuali accordi in vista di una pianificazione del prossimo mercato estivo. Nel caso dell’Inter invece, i nerazzurri continuano ad essere interessati anche dopo la firma di Eriksen anche se, dopo gli ultimi sviluppi, la Beneamata avrebbe intenzione di muoversi per un profilo diverso. Probabile futuro in Italia per Nemanja Matic, in uscita dallo United: gli agenti sono al lavoro per avvicinarlo alla Serie A, con l’Inter che continua a monitorarlo.

