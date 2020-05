Inter, Mazzola non ci sta: “In campo con la Primavera? Non sono d’accordo. Su Mertens ci sono rimasti male”

Intervistato da Radio Marte in occasione del programma Si Gonfia La Rete, l’ex stella dell’Inter Sandro Mazzola ha espresso il suo punto di vista in merito al futuro interista, alle polemiche che coinvolgono i nerazzurri in vista della Coppa Italia e della corsa scudetto che coinvolge ancora la squadra di Conte.

COPPA ITALIA – “L’Inter vuole giocare con la Primavera? Questa cosa non l’ho capita, anche perché adesso con le rose da 23 o 24 calciatori ci si organizza un momentino e si può fare”.

PARAGONI PER GATTUSO – “Un allenatore che non molla mai, prende i giocatori uno alla volta ed entra nella loro testa. Mi ricorda un mio vecchio allenatore, Helenio Herrera”.

MERTENS ALL’INTER – “Avrebbe fatto comodo all’Inter ma i nerazzurri dovrebbero dirgli di riposare in vista della partita. Sta lì in campo e non si fa vedere, poi arriva a dare il colpo. Il clamore mediatico ci deve essere e evidentemente ci sono rimasti male”.

SCUDETTO – “Non si dice mai. Io posso solo dire che non lo vince l’Inter! Però se dico così forse ci credo ancora”.

