L’Inter Media House lancia un nuovo progetto: due video in francese su Youtube nel weekend

Ormai da diversi anni, soprattutto dall’introduzione nel club dell’Inter Media House, i contenuti multimediali nerazzurri hanno assunto un volto internazionale, sempre più votato alla lingua inglese come quella principale per andare incontro ai tifosi interisti di tutto il mondo. Questo fine settimana, per proseguire il percorso intrapreso in questi ultimi anni, il club nerazzurro realizzerà in collaborazione con lo youtuber SowDred due video interamente in francese sul proprio canale Youtube.

Ecco di cosa si tratta: “Questo weekend il canale YouTube nerazzurro ospiterà un nuovo e innovativo progetto targato Inter Media House: sabato e domenica verranno infatti pubblicati due video realizzati in collaborazione con lo youtuber francese SowDred, specializzato nella realizzazione di cronache di partite di calcio in lingua francese. Sabato 25 aprile SowDred sarà protagonista sul canale nerazzurro con un video dedicato ai 10 migliori goal realizzati da un calciatore francese con la maglia dell’Inter (Djorkaeff, Vieira e Blanc solo per citarne alcuni), mentre domenica 26 lo youtuber farà, sul proprio canale (che conta circa 350mila iscritti), la cronaca della partita Milan-Inter 3-4 dell’ottobre 2006″.

