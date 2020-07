Inter Media House regina sui social: +232% di follower, al top d’Europa! I ricavi…

L’Inter continua a crescere in maniera esponenziale sui social. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Kpmg ha premiato il club nerazzurro come la società che a livello europeo maggiormente è cresciuta in termini di follower sulle molteplici piattaforme utilizzate con un +232%.

Frutto di un grande lavoro realizzato da Inter Media House, progetto nato nel 2017 e vicino alla soglia dei tre anni. Il club nerazzurro è infatti presente su quasi tutte le piattaforme social, da Facebook, Twitter e Instagram alla new entry Telegram, Weibo e Wechat per intercettare i tifosi asiatici.

I social sono diventati fondamentali per fidelizzare il tifoso e soprattutto avvicinare sponsor, creare collaborazioni, in sostanza allargare la base di possibili ricavi. Ad esempio con Twitter è stato inaugurato il programma Amplify: è un generatore di ricavi, che vengono appunto condivisi con il social.

E così in futuro vedremo il marchio Inter sempre di più accostato ad alcuni brand della moda o dell’automotive. È l’obiettivo indicato dalla proprietà, che ha riflessi pratici anche sulla vita sportiva.

