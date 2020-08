Inter-Messi è un affare di Stato: Suning alla ricerca dell’ok da Pechino. Si lavora con gli sponsor, e occhio al Fair Play

Che la Cina non sia esattamente la culla della democrazia e dell’economia liberale non lo scopriamo certo oggi, così come non scopriamo oggi che il Partito Comunista cinese – impersonato nella figura di Xi Jinping, nemmeno lui lo statista liberale per antonomasia – possa opinare su dove e quanto le società cinesi possano o debbano investire all’estero: è anche per questo motivo che La Gazzetta dello Sport di oggi, nel parlare dei tentativi dell’Inter per portare Lionel Messi a Milano, parla di “affare di Stato”. Perché l’architettura economico-finanziaria per tentare un affare del genere sono molto più complicate delle normali dinamiche di calciomercato: ci sono degli sponsor da convincere, c’è un giocatore (e un padre) da persuadere, ci sono delle potenze (leggi Paris Saint-Germain e Manchester City) da combattere e, appunto, c’è un Governo cinese da cui si attende un ok, o perlomeno si spera che non arrivino controindicazioni.

Controindicazioni che, secondo la famiglia Zhang, non dovrebbero presentarsi. Anzitutto perché il colpo Messi, per Suning, sarebbe un acceleratore ideale sulla via della seta tra Italia e Cina: e non si sta, qui, a parlare di un colpo che si ripagherebbe da solo con le magliette al botteghino (come qualcuno ebbe a dire di un altro ben noto affare di un’altra società italiana), quanto più dell’appeal che il colpo Messi garantirebbe a Suning, aprendo alla società cinese nuove possibilità d’investimento (un esempio: nei diritti tv italiani come fatto in altri Paesi). Si lavora, poi, a stretto contatto con gli sponsor (Pirelli potrebbe avere un ruolo decisivo), e con un occhio al Fair Play Finanziario: che, se ha fatto sconti ai club arabi, con l’Inter potrebbe non avere lo stesso trattamento. I precedenti ci sono già. Un eventuale arrivo di Messi, invece, potrebbe essere un colpo senza precedenti.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<