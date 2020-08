Messi, il retroscena di El Chiringuito: “I silenzi di Leo e le offerte del padre. Ma se la Pulce lascerà il Barcellona non sarà una tragedia”

Cinque giorni: anzi, meno. Vale a dire meno di 120 ore. Non è poi molto. Ma è giusto il tempo che è trascorso da quando il Barcellona ha incassato quell’umiliante 2-8 dal Bayern Monaco ai quarti di Champions League, ed è giusto il tempo durante il quale Lionel Messi – il campione ferito di quel Barcellona – si è cinto nel silenzio più totale, nei confronti del club, dei dirigenti e dell’ambiente blaugrana. A confermarlo è Josep Pedrerol, giornalista spagnolo di El Chiringuito TV, che da settimane sta premendo sull’acceleratore in virtù di un possibile addio di Lionel Messi al Barcellona, con possibilità di un clamoroso approdo all’Inter. Pedrerol rivela un quadro ben preciso, che potrebbe offrire sbocchi decisivi per il futuro.

Afferma infatti il giornalista: “Sono passati alcuni giorni dalla sconfitta col Bayern e Messi continua a rimanere in silenzio – dichiara – Il padre parla per lui, lo fa con Bartomeu mentre Leo sta zitto. Il padre ascolta le offerte mentre Leo pensa. Riuscirà Koeman a convincere Messi a restare? Questa è la domanda. Speriamo che Messi resti al Barcellona, ma se va via non sarà la fine del mondo. Il Barcellona è al di sopra di tutto, incluso Messi”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<