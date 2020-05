Inter, senti Miccoli: “Conte il tecnico ideale per Tonali, sa fare grandi cose”

Lo si ricorda soprattutto per il passato nel Palermo. Fabrizio Miccoli, ex fantasista della Serie A, parla del momento no del calcio ma anche di Inter e Tonali. Intervistato da Tuttomercatoweb ammette come prima di tutto ci voglia sicurezza e salute per far ripartire il campionato: “C’è troppa confusione. La salute e la sicurezza però, certamente, vengono prima di ogni cosa. Capisco che il calcio è business, ma alla base di tutto ci devono essere salute, sicurezza e la vita delle persone”.

Alla domanda su chi fosse la miglior sorpresa della stagione invece, senza dubbi, risponde: “Tonali. È un 2000 e da due anni sta facendo grandi cose, se devo fare un nome faccio il suo”. E poi manda un messaggio all’Inter e a Conte: “La squadra ideale per lui? Per caratteristiche, vedendo il suo stile di gioco e l’allenatore, direi l’Inter”. Ancora una volta il centrocampista delle Rondinelle viene spinto verso Appiano Gentile, questa volta da qualcuno che di tecnica se ne intendeva.

