Inter-Milan, è boom di ascolti su Sky: sfiorati i 3 milioni di spettatori in tv

Non è stato record stagionale, ma poco ci mancava. Oltre ai 75mila di San Siro, a vedere il derby tra Inter e Milan su Sky Sport c’erano quasi 3 milioni di spettatori. Si tratta della seconda partita che ha fatto registrare più ascolti in questa stagione, dal momento che il record è ancora nelle mani di Inter-Juventus del 6 ottobre 2019 (3.242.759 spettatori medi e il 13,2% di share) e che con ogni probabilità potrà essere minacciato dal ritorno all’Allianz Stadium tra le due squadre in vetta del 1° marzo.

Ad ogni modo, è stata l’opportunità per assistere ad una gara bella e spettacolare, non senza esclusioni di colpi da entrambe le parti. Una bella vetrina per il calcio italiano che negli ultimi tempi sta riscoprendo anche il bel calcio ed un allontanamento sempre più evidente dal vecchio catenaccio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!