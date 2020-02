Inter-Milan, Beccalossi: “La squadra farà una grande gara. Lukaku? Sta facendo grandissime cose”

Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Inter Tv nel pre-partita della gara. Ecco le sue parole: “Queste partite sono sempre a rischio perché non sai mai cosa può succedere. Mi accontento di vincere anche in una partita sporca. Stasera bisogna pensare ai tre punti senza avere ansia e stress. Si farà una grande gara e con tutto il rispetto del Milan si porterà a casa. Lukaku-Ibra? Bisogna vedere Ibra che ha qualche problema fisico, ma è sempre da temere”.

“Lukaku sta facendo grandissime cose, mi aspetto tanto da lui. Eriksen? Al di là della tattica è un giocatore di qualità. Essendo appena arrivato non riesce ad assimilarli subito. Speriamo riesca a rifornire Lukaku nel modo giusto tra qualche settimana“.

