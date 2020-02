Inter-Milan, Bonolis (Inter TV): “Eriksen in panchina? Entrerà e saprà dare una mano”

È stato intervistato anche Paolo Bonolis, che ai microfoni di Inter TV ha presentato il derby di Milano con la sua consueta ironia e carica. Ecco le sue dichiarazioni.

Partita – “Sarà un derby bello, una bellissima partita. Il Milan si è ritrovato, quindi ci darà del filo da torcere”.

Cosa teme del Milan – “Temo tutto, la voglia di rivalsa, ci sono tante variabili, non solo tecniche ma anche psicologiche, e io ho più paura di queste”.

Eriksen – “Se abbia un senso tenerlo in panchina? Che abbia un senso me lo auguro, sicuramente verrà utilizzato. Eriksen è un giocatore formidabile, ha fatto tantissimo in premier dove le squadre giocano aperte. Trovare gli spazi lì è quindi più facile, però secondo me la può trovare anche stasera con lo stadio che spingerà”.

