Inter-Milan, il rebus di Conte: chi schierare al fianco di Lukaku? Da Sanchez a Eriksen passando per la sorpresa Esposito

È quasi tutto pronto, in casa Inter domenica si aprirà un ciclo di partite cruciali per i vari obiettivi che si è prefissata la società di Suning. Nel giro di sette giorni ci sarà il Milan, il Napoli in Coppa Italia e poi la Lazio all’Olimpico di Roma. Proprio in occasione della sfida contro i biancocelesti, Antonio Conte riabbraccerà Lautaro Martinez, il quale mancherà però nel derby a causa della squalifica di due giornate rimediata contro il Cagliari.

Stando al derby, il tecnico leccese è chiamato a una scelta molto importante: chi schierare al fianco di Lukaku? Stando a quanto riporta Goal.com, le carte che potrebbe giocarsi il mister nerazzurro sembrano essere tre. La prima ricade su Alexis Sanchez, l’idea è quella di utilizzarlo come seconda punta, proprio come è accaduto nelle poche occasioni in cui è partito dal primo minuto.

Il cileno sarebbe quindi il sostituto “naturale” di Lautaro Martinez per affiancare Lukaku. Ha già giocato con il classe 1993 a Manchester per un anno e mezzo, i due si conoscono e hanno condiviso spesso il campo. Inoltre, tra infortuni e problemi, Sanchez non ha ancora avuto l’occasione di essere decisivo per l’Inter. Il derby può essere la sua grande occasione per mettersi in luce e ritagliarsi più spazio in campo e nelle idee di Conte.

Attenzione poi al fattore sorpresa: Sebastiano Esposito è sceso in campo dal primo minuto contro l’Udinese. Il classe 2002 ha mostrato personalità e grinta, caratteristiche che sicuramente non gli mancano, ma in determinate circostanze si è vista tutta l’inesperienza e la mancanza di freddezza. Il derby è una partita a se, essere freddi e saper quando e come colpire è fondamentale.

Altrettanto sorprendente potrebbe essere l’impiego di Christian Eriksen in un ruolo più avanzato, anche se ciò presupporrebbe un cambio di modulo: dal consueto 3-5-2, si dovrebbe parlare di 3-4-2-1, con Lukaku unico riferimento e un altro giocatore più avanzato sulla trequarti insieme all’ex Tottenham. Un cambio modulo che potrebbe far sentire a proprio agio il danese, apparso ovviamente ancora spaesato per via del normale processo di adattamento.

Se così dovesse essere, Lukaku si troverebbe da solo a lottare tra i due centrali rossoneri, una situazione in cui quest’anno il belga non si è mai trovato. Ecco quindi che stravolgimenti prima di una partita così importante potrebbero essere un problema, indipendentemente dall’importanza che potrebbe avere Eriksen sul match: Conte si fida del suo modulo e dei suoi interpreti, sarà il caso di rischiare?

