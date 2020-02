Inter-Milan, la classifica dei marcatori nel derby: comanda un ex rossonero, Milito e Ibra in top 10

Aspettando con tantissima curiosità il derby di questa sera, ecco che Passioneinter.com ha scelto di tornare indietro nel tempo per stilare la classifica dei calciatori più prolifici dal punto di vista realizzativo nelle tante sfide in cui Inter e Milan si sono ritrovate l’una contro l’altra. A comandare il lungo elenco di grandi calciatori è Andriy Shevchenko, vera bestia nera dell’Inter che contro i nerazzurri ha sempre mostrato un feeling particolare.

Dopo un mostro sacro come Giuseppe Meazza – al secondo posto con 13 marcature e tanti altri ex campioni del passato – venendo ai giorni, sono Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic gli unici attaccanti della storia recente di entrambi i club ad entrare in top ten a pari merito con altri ex calciatori grazie alle sei reti realizzati a testa. Se al Principe sono bastati i gol siglati con la maglia nerazzurra, nel conteggio dello svedese valgono ovviamente quelli realizzati con entrambi i club.

Tra i calciatori attualmente in rosa, invece, sono Antonio Candreva e Zlatan Ibrahimovic a dominare la classifica dei marcatori per le rispettive squadre. L’esterno nerazzurro ha infatti siglato 2 reti con la maglia interista, mentre l’attaccante svedese con quella rossonera ne ha realizzati 4 nei derby giocati.

Ecco la classifica completa:

1) ANDRIY SHEVCHENKO (Milan): 14 gol

2) GIUSEPPE MEAZZA (Inter/Milan): 13 gol 3) GUNNAR NORDAHL (Milan): 11 gol

3) ISTVAN NYERS (Inter): 11 gol 5) ENRICO CANDIANI (Inter/Milan): 10 gol 6) BENITO LORENZI: 8 gol 7) JOSE ALTAFINI (Milan) – ALESSANDRO ALTOBELLI (Inter) – ROBERTO BONINSEGNA (Inter): 7 gol 10) SANDRO MAZZOLA (Inter) – ALDO BOFFI (Milan), ATILIO DEMARIA (Inter) PIETRO SERANTONI (Inter) – DIEGO MILITO (Inter) – ZLATAN IBRAHIMOVIC (Inter/Milan): 6 gol

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!