Inter, garanzia Conte: che numeri per lui! Imbattuto con il Milan e Pioli, vinti tutti i derby in Serie A

L’Inter è pronta ad affidarsi ancora una volta a Conte per battere il Milan e per tornare in vetta al campionato di Serie A. L’occasione è di quelle ghiotte dopo la sconfitta della Juventus a Verona ma Conte sa come fare.

Il tecnico nerazzurro è un mago del derby. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, durante la sua esperienza sulla panchina della Juventus Conte ha infatti vinto tutte le stracittadine disputate contro il Torino, non subendo nemmeno un gol.

In Italia ha confermato subito questo importante record portandosi a casa anche il suo primo derby di Milano con lo 0-2 dell’andata targato Brozovic-Lukaku. Ma c’è di più perché Conte è imbattuto in Serie A sia contro il Milan sia contro il collega Stefano Pioli. Pronti gli scongiuri?

