Inter-Milan, la coreografia nerazzurra: ecco cosa significa

Come in ogni derby che si rispetti, un occhio di riguardo all’ingresso in campo delle due squadre è stato buttato dalle telecamere sulle due coreografie esibite questa sera dalle rispettive curve di San Siro. Da una parte, lo striscione del Milan che – dopo aver composto con le luci degli smartphone un ignobile insulto nei confronti dell’Inter – esibisce la seguente frase accompagnata da volti che discutono tra loro, quasi a disperdere parole: “Vuoi fare l’ultrà poi… interista zabetta”. ‘Zabetta’ che, nel dialetto milanese, corrisponde a ‘chiacchierone’.

Sicuramente più stilosa ed elegante la grande risposta della tifoseria nerazzurra, che invece si distingue per l’alto valore della citazione mostrata ai cugini rossoneri. La Curva Nord infatti contrappone un cavallo interista ad un diavolo rossonero steso a terra. La frase mostrata in basso all’immagine, “Vipereos mores non violabo” (Non violerò le usanze dragonesche), risale infine ad un vecchio motto della Dinastia Viscontea.

