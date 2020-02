Inter-Milan, de Vrij: “Siamo contentissimi. Ecco cosa ci ha detto Conte all’intervallo. Scudetto? Mercoledì c’è la Coppa Italia”

Il timbro ce l’ha messo anche lui, il derby è anche suo. Stefan de Vrij, l’autore del gol del momentaneo 3-2 e del sorpasso nerazzurro sul Milan nella stracittadina di questa sera, ha parlato ai microfoni di Mediaset della partita e del gol segnato: “Ovviamente c’è tanta soddisfazione – spiega il difensore olandese dell’Inter – Siamo contentissimi per la vittoria, la rimonta e il carattere dimostrato nel secondo tempo. Sappiamo che c’è tanta strada da fare e tanto da migliorare, come visto nel primo tempo. Siamo tornati nella partita anche se eravamo in difficoltà”.

“Siamo contenti per il risultato e per il fatto che siamo là. Ora la testa va a mercoledì perché anche la Coppa Italia è un obiettivo importante – continua de Vrij – Intervallo? Conte ci ha fatto capire cosa non andava bene e in cosa dovevamo migliorare non solo a livello di gioco ma soprattutto come mentalità e carattere, e così abbiamo fatto nel secondo tempo. Scudetto? Sognare non fa mai male, però noi guardiamo partita per partita il nostro percorso e cerchiamo di vincere sempre”.

