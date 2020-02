Inter-Milan, de Vrij (Sky): “Segnare nel derby è un’emozione unica. Lazio? Siamo tutte là”

E’ festa doppia questa sera dopo la vittoria di San Siro in casa Inter. Non solo per il successo nel derby arrivato al termine di una rimonta clamorosa, ma anche per aver finalmente raggiunto nuovamente la vetta della classifica. Grazie ad un secondo tempo giocato da vera squadra, la formazione di Antonio Conte è riuscita ad annientare il Milan conquistando tre punti preziosissimi in vista della trasferta di settimana prossima contro la Lazio. Autore della terza rete interista e probabilmente anche migliore in campo del match, davanti alle telecamere di Sky Sport a fine partita è intervenuto Stefan de Vrij.

Le sue emozioni: “C’è tanta soddisfazione per la vittoria e per il carattere mostrato nel secondo tempo. Nel primo le cose erano andate male, ma nel secondo siamo entrati in campo diversamente e si è visto che la mentalità era cambiata. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, poi abbiamo dimostrato la nostra forza di carattere e non solo di gioco. Queste partite qua richiedono qualcosa in più, come carattere e voglia. Scontro diretto con la Lazio? Siamo tutti là, in tre. Queste sono partite bellissime che tutti noi giocatori vogliamo giocare. Ibrahimovic? E’ fortissimo, ha dimostrato tantissimo nella sua carriera. Sapevamo che non sarebbe stato facile incontrarlo. Con tutto il rispetto per lui, noi dovevamo fare la nostra partita e nel secondo tempo abbiamo fatto 4 gol. Il mio gol? Me ne sono accorto dopo, ho visto arrivare la palla e l’ho presa di testa. Mi sono girato ed ho visto che era entrata, sono emozioni uniche come lo scorso anno. Per noi difensori quando la palla arrivava ad Ibra erano palloni difficili, il problema era che non eravamo compatti e i loro giocatori tra le linee sono stati compatti”.

