Derby e wags sono due parole che vanno di pari passo. In vista del match tra Inter e Milan a San Siro, valido per la 23esima giornata di Serie A, in programma domenica 9 febbraio alle 20.45, sugli spalti ci sarà la sfida a colpi di selfie delle wags nerazzurre e rossonere. Da Lady Lautaro, Agustina Gandolfo, a Lady Hernandez, Elisa De Panicis, ecco la top 10 delle wags del derby di Milano.