Inter-Milan, è derby anche in dirigenza: per ora Marotta straccia Gazidis

Inter-Milan non sarà soltanto nerazzurri contro rossoneri, Conte contro Pioli, Lukaku contro Ibrahimovic. Volevo allargare il discorso, infatti, l’edizione odierna di Tuttosport ha messo a paragone anche i due dirigenti simbolo delle società, quelli che, al di fuori della presidenza, detengono il maggior potere decisionale: Beppe Marotta ed Ivan Gazidis. Per ora, però, il confronto tra i due è abbastanza impietoso.

L’ad nerazzurro, infatti, ha portato l’Inter a fare investimenti importantissimi sul mercato (65 milioni + 13 di bonus per Lukaku, 45 per Barella e 11 annui per Conte), che le hanno permesso di giocarsi lo scudetto con la Juventus. Inoltre, ha portato a Milano un po’ di quella mentalità aziendale e vincente che ha sviluppato proprio nei suoi anni torinesi, che l’hanno spinto a sradicare alcuni simboli della Milano nerazzurra degli ultimi anni: Icardi e Perisic in primis, seguiti dai più ‘recenti’ Nainggolan e Spalletti.

L’ad rossonero, invece, è leader di una dirigenza inedita, fatta di figure nuove al ruolo che ricoprono e che sta cercando di assestarsi e di riportare il Milan ai livelli che merita. Il lavoro del nuovo gruppo capitanato dall’ex Arsenal è indubbiamente influenzato dal Fair Play Finanziario, che ha costretto i rossoneri a dover rinunciare, in quel di gennaio, a Piatek e Suso, due dei calciatori più decisivi della stagione scorsa, quando per un solo punto venne fallita la qualificazione alla Champions League.

Impietoso, infine, il confronto sui derby: entrambi presenti nelle rispettive dirigenze in occasione degli ultimi due scontri, 2-0 per Marotta: il 2-3 del 19 marzo scorso con reti di Vecino, De Vrij e Lautaro, e lo 0-2 del derby d’andata di questa stagione, nel quale sono andati a segno Brozovic e Lukaku.

