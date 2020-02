GdS – Inter-Milan, vince chi parte con il piede giusto. I precedenti fanno ben sperare Eriksen

A poche ore dalla sfida di San Siro di questa sera, andiamo a vedere alcuni precedenti interessanti citati questa mattina da La Gazzetta Sportiva sulle proprie pagine, in riguardo all’approccio più fortunato per vincere un derby. Tra Inter e Milan, infatti, chi storicamente ha iniziato meglio la gara alla fine l’ha pure vinta. Andranno dunque osservati con particolare attenzione i primi minuti della lotta tra e due formazioni, anche se il goleador per eccellenza dei primi trenta minuti – Lautaro Martinez – sarà assente per squalifica. Tra l’altro, il derby rappresenta anche un’ottima rampa di lancio per i calciatori debuttanti. Cominciò bene anche Kakà, un altro predestinato rossonero.

Ma ci si possono prendere grandi soddisfazioni anche senza segnare: è quello che capitò a Wesley Sneijder, letteralmente buttato in campo da Mourinho quando era appena arrivato dal Real Madrid. Da un protagonista del Triplete a un altro: Diego Milito che aveva fatto la conoscenza dei rossoneri in un derby amichevole negli Stati Uniti e alla prima occasione finale fece gol, sempre in quella serata d’agosto, magica per l’Inter. Insomma, una buona notizia per chi come Christian Eriksen questa sera avrà tutti i riflettori puntati addosso.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!