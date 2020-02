Inter-Milan, Godin (Inter TV): “Dobbiamo avere le idee chiare per tutta la gara. Sfrutteremo questa occasione”

Intervistato dai microfoni di Inter TV il difensore nerazzurro, Diego Godin, ha presentato così il match contro il Milan che inizierà a breve. Derby di Milano che si prospetta caldissimo, sia per la supremazia cittadina che per i tre punti i quali, in casa Inter, potrebbero portare la squadra al primo posto in classifica. Qui le parole del difensore interista: “Ci siamo preparati tutta la settimana, dobbiamo avere le idee chiare e dare il 100% sia fisicamente che mentalmente. Dovremmo essere concentrati soprattutto in difesa, avere le idee chiare fino alla fine”.

Il difensore si è soffermato anche ai microfoni della Rai: “La partita si gioca sui nervi e sulla tensione cercando di giocare tutti insieme da squadra per sfruttare questa occasione“.

