GdS – Inter-Milan, in porta Padelli: Handanovic alza bandiera bianca. Tornerà contro la Lazio

Samir Handanovic, salvo clamorosi miracoli dell’ultim’ora, non sarà tra i protagonisti del derby di Milano in programma questa sera a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro va verso il forfait: le sensazioni fino alla giornata di ieri non erano positive, il numero non si è nemmeno allenato con il pallone e così sarà Daniele Padelli a dover difendere i pali della porta nerazzurra contro il Milan.

Handanovic ci ha provato fino all’ultimo, il tutore al mignolo della mani sinistra in parte protegge ma dall’altra parte non annulla del tutto il pericolo di un colpo che complichi ancor di più l’infrazione ossea. Con ogni probabilità il capitano rientrerà in occasione della sfida di campionato contro la Lazio in programma domenica prossima, saltando così anche la sfida di Coppa Italia in settimana contro il Napoli. Handanovic siederà con ogni probabilità in panchina vicino a Filip Stankovic, figlio di Dejan, avvistato proprio al centro sportivo nelle ultime ore.

