Verso Inter-Milan, le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic: il report dell’allenamento

Zlatan Ibrahimovic vuole esserci a tutti i costi domenica sera in campo in occasione del derby di Milano in programma a San Siro: l’attaccante svedese, arrivato al Milan durante la finestra invernale di gennaio, è sicuramente tra i protagonisti più attesi del match visto anche il suo trascorso in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Ibrahimovic ha svolto oggi individualmente una parte di allenamento e un’altra gruppo, nella quale ha partecipato anche alla fase tattica, e una parte personalizzato. Prosegue a due giorni di distanza dal derby il rientro graduale dello svedese.

