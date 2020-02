GdS – Milan, ottimismo per Ibrahimovic: contro l’Inter ci sarà. Già oggi al lavoro con Pioli?

E’ uno degli uomini più attesi in vista della stracittadina milanese di domenica. Non può essere altrimenti visto il suo passato all’Inter e il suo ritorno al Milan all’età di 38 anni. In casa rossonera aumentano le speranze di vedere in campo dal 1′ Zlatan Ibrahimovic domenica sera a San Siro nel derby in programma contro la sua ex squadra: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante svedese non si è ancora allenato con il resto della squadra ma in casa rossonera filtra grande ottimismo in vista del suo recupero.

La scelta di non unirsi ancora al gruppo è maturata anche dal vento freddo che ieri soffiava su Milanello, con Ibra che ha così svolto il suo allenamento interno in compagnia degli altri reduci da influenza, Kjaer e Conti. L’affaticamento muscolare non desta preoccupazione, possibile già che già da oggi Zlatan sia a disposizione di Pioli anche perché al derby lui non rinuncerebbe mai.

