Inter-Milan, Ibrahimovic (Sky): “Primo tempo non sembrava di giocare contro una squadra da secondo posto. Poi…”

Sembrava troppo brutto per essere vero il primo tempo dell’Inter, succube del gioco del Milan ed incapace di dare continuità alle proprie ripartenze. Alla fine, però, Antonio Conte ha dovuto fare affidamento a quella Pazza Inter che ad inizio stagione avrebbe voluto eliminare dall’ambiente nerazzurro, ma che in alcuni momenti può sempre fare tutta la differenza di questo mondo risolvendo un derby incredibile. Migliore tra i rossoneri ed ex della partita, nel post-partita ai microfoni di Sky Sport si è fermato a parlare Zlatan Ibrahimovic.

Le sue parole: “Difficile spiegare, il primo tempo quasi perfetto, il secondo quasi il contrario. Nel secondo avevamo detto di stare attenti nei primi 15′, invece abbiamo preso due gol e poi tutto contro. Prima avevamo seguito tutto quello che avevamo fatto in settimana, poi nel secondo abbiamo preso il primo gol e secondo me la squadra ha perso fiducia. Abbiamo giocato senza fiducia e senza chiedere. Clima nello spogliatoio? Quando perdi è difficile, soprattutto in un derby così, ma giovedì c’è un’altra partita. Dopo il secondo gol è crollato tutto. Scuotere i compagni? Secondo me conta l’esperienza, se vinci 2-0 devi saper gestire. Soprattutto con una squadra contro l’Inter, ma quella del primo tempo non è una squadra da secondo posto. Pensavo meglio, poi nel secondo hanno dimostrato di essere da secondo posto”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!