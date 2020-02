Inter-Milan, Ibrahimovic “vince” il Tapiro d’Oro dopo la sconfitta nel derby: “Normale essere arrabbiati dopo una sconfitta!”

Era il più atteso del derby di domenica tra Inter e Milan: Zlatan Ibrahimovic è il grande ex e quando affronta i colori nerazzurri è sempre l’uomo nel mirino della tifoseria dopo i trascorsi passati. L’attaccante svedese è stato sicuramente il migliore in campo per i rossoneri, grazie ad un assist per il vantaggio di Ante Rebic e poi la rete dello 0-2 con successiva dedica alla Curva Nord.

Ibrahimovic però non è bastato e l’Inter ha rimontato le due reti di svantaggio nel secondo tempo, così lo svedese è stato vittima di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia con il suo Tapiro d’Oro: “E’ normale essere arrabbiati – in riferimento alle sue dichiarazioni post partita – quando non vinci le partite ti arrabbi. Ronaldo? Non lo conosco fuori dal campo. Sto bene al Milan, ho scelto io ho passione per il calcio e volevo tornare in Italia. Grazie per il tapiro, ne ho tre. E’ record?”.



