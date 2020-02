Inter-Milan, la conferenza stampa di Conte: data e orario

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, siamo sempre più in clima derby. Domani sarà già il giorno della vigilia della super sfida contro il Milan ed il tecnico dell’Inter Antonio Conte incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa in cui farà il punto sulle ultime news di casa Inter. La conferenza di sabato 8 febbraio inizierà alle 13.45. Passioneinter.com sarà presente come di consueto con il proprio inviato e vi fornirà la diretta testuale della conferenza con tutti gli approfondimenti in vista del derby.

