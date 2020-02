Inter-Milan, le probabili formazioni: cambiano sia Conte che Pioli! Eriksen verso la titolarità

A poco più di 24 ore dall’attesissimo derby di Milano di domani sera, arrivano nuove conferme in merito alle formazioni che Antonio Conte e Stefano Pioli sono intenzionati a schierare. Nella giornata di ieri, infatti, erano circolate alcune voci che volevano entrambi i mister intenzionati a cambiare qualcosa rispetto alle loro formazioni tipo.

Pioli, infatti, sembrava orientato verso il 4-4-1-1 con Calhanoglu dietro al solo Ibrahimovic, mentre Conte, per risolvere il dubbio Eriksen-Vecino, sembra portato a schierarli entrambi in un 3-5-1-1 con il danese dietro a Lukaku. In porta, infine, è sempre più vicino al forfait Handanovic, con Daniele Padelli che scalda i guantoni in vista della sua prima stracittadina.

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby

Ecco le probabili formazioni del derby Inter-Milan.

Inter (3-5-1-1): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!