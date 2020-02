Inter-Milan, Lukaku (Sky): “Sono qui per vincere. Nel secondo tempo è uscita la nostra vera mentalità”

Una partita di rara bellezza e discontinuità tra primo e secondo tempo, vede trionfare l’Inter sui cugini del Milan con una rimonta a dir poco storica. La squadra di Antonio Conte rimonta le due reti di svantaggio subite nel primo tempo e chiude con una vittoria strabiliante per 4-2. Una reazione d’orgoglio da parte della squadra che sull’onda emotiva della rete di Marcelo Brozovic ad inizio ripresa compie una vera e propria impresa ribaltando il risultato.

Autore della quarta rete nerazzurra, Romelu Lukaku a fine partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, il primo abbiamo lasciato troppo spazio e complimenti al Milan che ha giocato bene. Nel secondo abbiamo giocato con un’altra intensità e abbiamo fatto 4 gol. Pensiero della Juventus? N0, è stato difficile l primo tempo. Nel secondo abbiamo visto la mentalità di questa Inter, non mollare mai. Io leader? Dico sempre che per me la cosa più importante è il lavoro per la squadra. Sono qui per vinto e oggi abbiamo vinto. Se mi aspettavo questo impatto in Italia? E’ tutto lavoro, grazie ai compagni, all’allenatore ed allo staff. Sapevo che questo era il campionato più difficile e sono contento di essere qui”.

