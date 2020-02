Inter-Milan, Maldini (Sky): “E’ importante invertire la tendenza della non vittoria nel derby”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a Sky nel pre-partita del derby. Ecco le sue parole: “Posso decifrare il derby dalla mia parte. Se dovessimo vincerlo saremmo al sesto posto. Potremmo avere aspettative più rosee. Sonio un paio di anni che il Milan non vince con le prime quattro ed è importante invertire questa tendenza. Ibra sta bene, si conosce alla sua età e il suo utilizzo è stato programmato con l’esame clinico e il suo feedback. Io, Boban e Massara siamo qui dal 2019, il Milan non si qualifica da anni in Champions e il programma si fa a medio termine. Noi siamo responsabili di ciò che fa la squadra, ma facciamo finire la stagione”.

“Non è stato sempre così, mi ricordo i miei primi due anni e stavo benissimo nelle gare importanti, ma non rendevo al 100% e soffrivo l’aspetto psicologico di questa gara. Negli ultimi anni invece speravo di giocare queste partite così. Ibra fa la differenza perché è un campione, è più forte di altri tecnicamente e vive la sua professione da campione e fa una vita professionista. A noi può accelerare il processo di maturazione dei giovani“

