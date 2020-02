Inter-Milan, Materazzi suona la carica: “In attesa del derby…Forza Inter!”

Questa sera alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Milan, lo storico Derby della Madonnina. Un occasione d’oro per l’Inter, che dopo il tonfo della Juventus ieri a Verona contro l’Hellas ha l’occasione per agganciare i bianconeri in vetta alla classifica. Uno che di derby ne ha giocati tanti è senza dubbio Marco Materazzi, l’ex difensore nerazzurro ancora legatissimo alla squadra. A poche ore dal derby, Matrix ha così suonato la carica postando una sua vecchia foto su Instagram: “In attesa del…Derby Milano! Forza Inter”.